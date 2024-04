Spill Fallout 76, PGA Tour 2K23 og Classified: France '44 "gratis" denne helgen

HQ

Du kjenner sikkert til konseptet nå, men hver helg tilbyr Microsoft et utvalg på vanligvis rundt tre komplette spill som Xbox Game Pass Core og Game Pass Ultimate abonnenter kan laste ned og spille uten ekstra kostnad. Tilbudet kalles Free Play Days, og det har nå startet og varer til kl. 8:00 BST/9:00 CEST mandag morgen, noe som gir deg god tid til å utforske titlene, og kanskje til og med fullføre dem.

Som vanlig er det også ganske store rabatter på utvalget, og denne uken er ikke annerledes. Her er spillene som er inkludert:



Fallout 76



PGA Tour 2K23



Klassifisert: France '44



Hvis du ikke har spilt Fallout 76 før, er det kanskje på tide å gjøre det i dag, for spillet er virkelig bra for tiden, og det er også en fin måte å komme i Fallout stemning på som en forberedelse til TV-serien på Amazon Prime Video som hadde premiere i dag. Siden Masters starter i dag for PGA Tour, finnes det heller ikke noe bedre tidspunkt å sjekke ut PGA Tour 2K23.