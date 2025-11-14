Spill Grand Theft Auto Online gratis denne helgen

HQ

I mange år har Microsoft tilbudt en rekke titler som kan lastes ned og vanligvis spilles gratis, uten restriksjoner eller ekstra kostnader, til alle med et Game Pass-abonnement og en Xbox gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det er bedre titler på tilbud, og det er akkurat det de har denne uken - og det inkluderer også PlayStation 5-brukere.

Det er fem spill på tilbud, og ett av dem er tilfeldigvis et av verdens mest populære onlinespill. Her er ukens utvalg :



Grand Theft Auto Online

(gjelder også på PS5)

Rubber Bandits



Soccer Story



Train Sim World 6: Standard Edition



Wreckfest



Alle er nå tilgjengelige for nedlasting og gratis spilling frem til kl. 09:00 mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du selvfølgelig beholde lagringsfilen din.