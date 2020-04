Spill Hearthstone hjemme og vinn en Demon Hunter-iPad

Akkurat nå er vårt samfunn ganske annerledes enn det normalt er, og mens det før var vanlig å begi seg utenfor og møte venner og bekjente, er det nå nødvendig å distansere og isolere seg fra andre en stund. Men der kommer spill inn i bildet, da de, om de så er kooperative eller konkurransepregede, gir oss mulighet for å interagere med hverandre digitalt.

Vi har i samarbeid med Blizzard nå sparket i gang en konkurranse, som nettopp handler om det å spille med hverandre, og måten du deltar på er enten å ta et bilde eller beskrive i kommentarfeltet hvordan du spiller Hearthstone mens samfunnet er lukket ned. Det kan være at du konkurrerer med et familiemedlem, eller at du har steget litt i gradene i løpet av isolasjonstiden, eller noe annet. Fortell oss om din Hearthstone-opplevelse med enten et bilde eller en kommentar nedenfor.

Og hva kan du vinne? Ja, det er litt av en premie. Førstepremien er nemlig en iPad 7 på 128GB med et spesielt Demon Hunter-skin. Andreplassen er en Mega Bundle av koder, som blant annet byr på 90 kortpakker, en Serpentine-kortrygg, fire Arena-billetter og masse, masse mer.

Vi ser frem til å høre deres historier og se deres bilder i kommentarfeltet. Velger du å sende et bilde, kan du gjerne laste opp på eksempelvis Imgur og sende en link.

Nedenfor kan du se hvordan iPad-premien ser ut. Konkurransen kjører frem til den 30. april, og deretter kårer vi en vinner i Norden.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.