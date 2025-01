Spill i 4K/60 FPS på Steam Deck

HQ

GeForce Now, Nvidias skybaserte spilltjeneste, kommer nå med en egen app for Steam Deck, noe som betyr at du kan stole på RTX-drevne maskiner for å spille i 4K/60 fps med HDR.

Hvis du har det mest avanserte abonnementet, GeForce Now Ultimate, vil du kunne bruke maskiner med RTX 4080 GPU-er, og dermed få tilgang til DLSS 3 og Nvidia Reflex for å redusere ventetiden. Og ettersom det ofte er viktig å spare på batteriet, er cloud gaming en flott måte å forlenge batterilevetiden på.

GeForce Now kommer også til Apple Vision Pro -plattformen, Meta Quest 3 og 3S og Pico VR/mixed reality-hodesett, og en ny oppdatering av appen kommer senere denne måneden.

Nvidia avslørte også at nye datasentre snart åpner i Thailand og India, og at tre nye datasentre nylig ble startet opp i Peru, Chile og Colombia.

GeForce Now støtter for øyeblikket over 2100 titler.