Spill Madden NFL 26, Top Spin 2K25 og mer gratis med Game Pass denne helgen

I tillegg til å motta et utvalg av nye spill du kan laste ned med Game Pass-abonnementet ditt hver måned, får du også noe som kalles Free Play Days hver helg. Dette er et utvalg av vanligvis tre titler som Xbox Game Pass Core-, Xbox Game Pass Standard- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned og spille uten ekstra kostnad frem til kl. 09.00 mandag morgen, noe som gir deg god tid til å utforske dem og kanskje til og med fullføre noen av dem.

Vi pleier å rapportere om dette i ekstra spesielle uker, og siden du leser dette nå, har du sannsynligvis allerede funnet ut at det er en veldig god uke. Det er fordi det er ikke mindre enn fire spill å prøve ut, inkludert en nyutgitt sportstittel.

Som vanlig er det også noen ganske store rabatter på hele utvalget, og denne uken er intet unntak. Her er spillene som er inkludert, og som du nå kan laste ned og prøve ut:



Madden NFL 26



Top Spin 2K25



Beyond Galaxyland



Naruto to Boruto: Shinobi Striker



Alle disse er flotte, så vi synes absolutt at du bør benytte anledningen til å sjekke dem ut.