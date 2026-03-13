Spill med lootbokser får høyere aldersgrense fremover

HQ

I løpet av de kommende månedene vil det skje store endringer i hvordan PEGI (Pan European Game Information) vurderer dataspill. Det offisielle organet har kunngjort at alle titler som inneholder lootboks-mekanikker vil bli vurdert fra 16 år og oppover, med den spesifikke ordlyden som uttrykker at disse endringene er rettet mot "interaktiv risiko" -funksjoner.

Den kommende endringen i PEGI-regelverket består av fire pilarer, der den første retter seg mot kjøp av innhold i spill. Alle titler som har tidsbegrensede eller antallsbegrensede tilbud vil minst få en aldersgrense på 12, mens spill som inkluderer NFT-er eller blokkjedemekanismer umiddelbart vil få en aldersgrense på 18.

Den andre søylen bygger videre på dette, og tar sikte på betalte tilfeldige gjenstander, dvs. lootbokser. Her vil standardklassifiseringen være 16, men hvis PEGI anser det som nødvendig, kan denne økes til 18, noe EA Sports FC-utviklerne utvilsomt kommer til å følge nøye med på.

For det tredje vil en justering av play-by-appointment-mekanismer bli gjennomført, noe som betyr at prosjekter med daglige oppdrag og lignende vil ha en aldersgrense på minst 7, mens prosjekter som straffer en spiller for ikke å komme tilbake vil få en aldersgrense på 12.

Til slutt vil alle spill med ubegrensede kommunikasjonsfunksjoner få karakteren 18, så vi kan kanskje forvente mer kontrollerte kommunikasjonselementer i spillene i fremtiden.

PEGI-direktør Dirk Bosmans forklarer hvorfor disse endringene innføres: "Vi er sikre på at disse ambisiøse oppdateringene av PEGIs klassifiseringskriterier vil gi foreldre og spillere mer nyttige og transparente råd som bedre gjenspeiler den generelle opplevelsen som spillerne kan forvente av videospillene de spiller."

Endringene vil tre i kraft i juni 2026. Hvordan forventer du at de vil påvirke favorittspillene dine når de trer i kraft?