Spill med opptil åtte spillere samtidig i Pico Park 2, som kommer som et shadowdrop og midlertidig eksklusivt til Nintendo Switch i dag

Nindies bare fortsetter å komme til Nintendo Switch i dag, og etter den overraskende utgivelsen av Pizza Tower, har vi nå en mye mer inntagende samarbeidsopplevelse i Pico Park 2.

I dette plattform- og puslespillet må vi nødvendigvis samarbeide med sju andre spillere for å overvinne over 60 nivåer fullpakket med høye vegger, gangbroer, heiser og avgrunner. Dette samarbeidseventyret, som forenes av et tau og ønsket om å nå målet, kommer til Nintendo Switch i dag som en midlertidig eksklusiv versjon, og kommer snart til PC og Xbox Series den 12. september.

Sjekk ut traileren nedenfor.