Spill Modern Warfare III, NBA 2K24 og Two Point Campus gratis denne helgen

Som du kanskje vet, har Microsoft et program de kaller Free Play Days, som er et utvalg av vanligvis tre titler som Game Pass Core- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned gratis og glede seg over i løpet av en helg (fram til mandag kl. 09.00 norsk tid for å være mer presis).

Denne uken er det et spesielt variert utvalg med militær, basketball og management. Her er gratisspillene dine, og det er også store rabatter på dem i løpet av helgen:



Call of Duty: Modern Warfare III (kun flerspiller/zombier)



NBA 2K24



Two Point Campus



Skal du tilbringe helgen med noen av disse tre spillene?