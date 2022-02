Spill Naruto to Boruto: Shinobi Striker og et par andre titler gratis på Xbox i helgen

Naruto to Boruto: Shinobi Striker har fått lanseringsdato! den 23 mai 2018 klokken 13:11 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget Bandai Namco har kunngjort at Naruto to Boruto: Shinobi Striker kommer til PlayStation 4, Xbox One og PC den 31. august! Kunngjøringen ble etterfulgt av en splitter ny...

Ny trailer fra Naruto to Boruto: Shinobi Striker den 14 juli 2017 klokken 14:50 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Bandai Namco markerer slutten på arbeidsuken ved å slippe en ny trailer for deres kommende Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Det er en flerspiller basert på den populære...