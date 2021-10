Spill og vinn på PlayStation

HQ

De siste årene, senest i fjor, har Sony avholdt kule konkurranser for PlayStation-eiere hvor man kun trenger å spille, få trofeer og andre ting vi liker å gjøre ellers, og nå står årets utgave for tur.

Årets PlayStation-konkurranse kalles Seize the Throne, og er det Sony hintet til i starten av den store State of Play-sendingen i september. Ved å registrere deg her med PSN ID-en din vil du fra og med den 2. november være med i konkurransen som enkelt sagt handler om å tjene inn poeng til en samfunnspott som i starten vil belønne oss alle med spesielle avatarer og en dynamisk bakgrunn til PlayStation 4. Nærmere bestemt får man poeng for å gjøre følgende:



Spille et spill i minst en time = 10 poeng



Spille et spill på nett med en venn i minst en time = 15 poeng



Bruke delingsfunksjoner (maks 6 per dag) = 5 poeng



Få et bronsetrofé = 5 poeng



Få et sølvtrofé = 10 poeng



Få et gulltrofé = 20 poeng



Få fem trofeer i ett spill = 25 ekstra poeng



Etter at vi forhåpentligvis har klart å skaffe oss nok poeng i løpet av de tre fasene vil tre quizspørsmål legges ut klokken 19 den 17. november på internettsiden jeg linker til over. Hvert spørsmål vil ha en premie, og de er sannelig ikke verst siden det er en PlayStation 5, "Sacred Symbols"-ringer og et trådløst Pulse 3-hodesett sammen med et PlayStation Store-gavekort på det PlayStation Norge mener tilsvarer 100 amerikanske dollar.

Kommer du til å bli med?