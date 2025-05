Spill Pac-Mans Battle Royale og det uhyggelige Still Wakes the Deep gratis denne helgen

HQ

Det har vært en tradisjon i mange år at Microsoft før hver helg tilbyr et utvalg på vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som heter Free Play Days. Her på Gamereactor prøver vi å rapportere når det er bedre og/eller større titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag med Pac-Mans Battle Royale-tittel fra 2024 og et skrekkeventyr som faktisk kan lastes ned fritt av alle Xbox-eiere til og med mandag morgen.

Her er de to spillene som er inkludert denne uken :



Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs



Still Wakes the Deep (gratis for alle Xbox-brukere)



Titlene er på salg som en del av dette tilbudet, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, kan du beholde lagringsfilen din.