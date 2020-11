Spill PS5 Simulator mens du venter på konsollen din

Du ser på Annonser

Det er ikke akkurat det samme som å ha en PlayStation 5, men dette spillet kan jo være litt gøy å prøve ut mens du venter. Vi snakker om PS5 Simulator, et lite gratis spill laget av Alex Grade. Her er målet å sette opp PS5en i et førstepersonsperspektiv med et fysikktungt område (tenk Octodad, bare mindre klumsete).

Spillere får en PS5 levert på døren, i en eske selvfølgelig. Det første målet er å finne noe skarpt å åpne den med. Etter det må du lete etter en stikkontakt og... vel, ja, det er et kort spill, så du kan like gjerne prøve selv. Som sagt er det gratis, og det tar kun 947MB plass.

Last ned PS5 Simulator her.