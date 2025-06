Spill som ble "Missing in Action!"

HQ

Det å utvikle spill er som kjent ekstremt komplekst. Dette understrekes ofte av både de vanlige ansatte i et gitt studio og de grådige lederne på toppen av pyramiden, som vet nøyaktig hvor mange ansatte som trengs for å fullføre selv små spillprosjekter, og hvor mye budsjettene har økt på bare 10 år.

Da er det desto mer overraskende at spill kan havne i et såkalt "utviklingshelvete", at de enten kan bli ertet av studioene som står bak, for så å forsvinne i mange, mange år av gangen uten noen reelle livstegn fra produksjonen. Hvem betaler lønningene? Hvordan ser de daglige produksjonsmøtene ut på spillprosjekter som har pågått i 6 år? 7 år? 10 år? "Hvor langt har vi kommet med funksjon X og Y?"

Det er vanskelig å forestille seg, ikke sant? Men det skjer faktisk. Med jevne mellomrom hender at spill som har tatt akkurat så lang tid å ferdigstille, plutselig dukker opp fra glemselen, og det blir klart at et betydelig team har jobbet med dem i noe som føles som en hel generasjon.

Det er disse vi skal se på i dag. Vi skal skissere hvor lenge noen av prosjektene som for øyeblikket befinner seg i det internett har kalt "utviklingshelvete" (selv om det kan være misvisende) har vært under utvikling, samt hvor sannsynlig det er at de noen gang vil bli utgitt.

PlayDeads neste spill - Under utvikling i omtrent ni år (antar vi)

Danske PlayDead ga ut Inside i 2016, og selv om det er nesten umulig å spekulere i, antar vi at studioet til en viss grad hadde en idé om hva de ønsket å gjøre neste gang umiddelbart etter. De har selvfølgelig lansert spillet på stadig nye plattformer, som PlayStation i månedene som fulgte, en iOS-port i 2017 og en Switch -port i 2018, men vi antar likevel at arbeidet med studioets tredje spill har vært i gang umiddelbart etter lanseringen i 2016. Det gir oss en utviklingstid så langt på rundt ni år. Og det er uten at spillet har et navn, PlayDead nevner det direkte, eller at vi har noen indikasjon på når studioet vil være ferdig.

I dag består altså teamet (ifølge nettsiden deres) av 100 ansatte, og det har tatt studioet ni år å komme til dette punktet. Det er vanskelig for oss å forutsi eller spekulere i hvordan dette kan være økonomisk levedyktig, og utgangspunktet er alltid at kreative sjeler skal ta den tiden de trenger. Men selv med alt det slingringsmonnet er det likevel vanskelig å forestille seg hvordan det kan ha tatt PlayDead ni år, og det er, igjen, uten andre reelle livstegn enn noen få bilder fra det mystiske spillet.

Beyond Good & Evil 2 - Under utvikling i ulike former i 18 år

I skrivende stund har Beyond Good & Evil 2 rekorden for det spillet som har vært lengst tid i noe som ligner aktiv utvikling. Nøyaktig hvordan et så stort studio som Ubisoft Montpellier delegerer ressursene sine er ekstremt vanskelig å si, men vi antar fortsatt at det er flere hundre ansatte som jobber aktivt med spillet, og sommeren 2023 fikk spillet til og med en ny regissør i form av Fawzi Mesmar, etter at den forrige regissøren dessverre gikk brått bort.

Den nevnte rekorden er 15 år, men den ble gitt til prosjektet i 2022, noe som betyr at det bare har økt sin ledelse akkurat nå. Dette betyr at spillet nærmer seg en aktiv utviklingsperiode på 18 år, dog med den usikkerheten at vi ikke vet nøyaktig hvor aktiv utviklingen har vært i ulike perioder.

Det er imidlertid påfallende hvordan Ubisoft klarer å avduke prosjekter kontinuerlig, for så å la dem ligge i dvale så lenge. Spillet fikk sin "re-avsløring" i 2017 - det er åtte år siden nå. Og det er i tillegg til den lange og merkelige perioden som kom før, hvor Ubisoft direkte nektet å formelt anerkjenne at spillet eksisterte, selv om de hadde gjort nettopp det.

Kommer det noen gang til å bli utgitt? Ja, det er veldig vanskelig å si, men prosjektet er fortsatt under aktiv utvikling, og Ubisoft har hatt rikelig med muligheter til å trekke ut støpselet, men har valgt å ikke gjøre det hele tiden.

Judas - opprinnelig konsept utviklet for 10 år siden

Judas dukket faktisk opp fra glemselen for en tid tilbake, og selv om spillet nylig bommet på lanseringsestimatet gitt av Take-Two selv, som hevdet at det ville bli utgitt før 31. mars 2025 (det skjedde ikke), vet vi mye mer om det enn de to foregående titlene.

Men det fortjener likevel en plass på denne listen på grunn av sin mildt sagt ville utviklingsperiode. Ken Levine forlot Irrational etter lanseringen av BioShock Infinite for å danne Ghost Story Games i 2017, og selv om han presenterte sin teoretiske idé om "narrative Lego" på ulike messer ved flere anledninger, fikk han og studioet hans betalt i hele fem år før de endelig avduket Judas.

Som nevnt har det gått sterkere siden den gang, og spillet har blitt testet av både podkasten Friends-per-Second og andre, og på et tidspunkt var det meningen at det skulle slippes for kort tid siden. Vi antar derfor at spillet er rett rundt hjørnet, men det er også Levines første spill på 12 år.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines II - under utvikling i omtrent 10 år

I 2019 spilte vi Vampire: The Masquerade - Bloodlines II på Gamescom, publiserte en lovende forhåndsvisning og viste en utvidet gameplay-trailer som absolutt ga inntrykk av at selv om spillet kanskje ikke var helt ferdig, nærmet det seg raskt ferdigstillelse.

Det er ufattelig at vi seks år senere fortsatt står uten en konkret lanseringsdato, at studioet bak den avanserte versjonen i 2019 ikke lenger eksisterer, og at spillet i dag, selv om det har visse likhetstrekk med prosjektet vi forhåndsviste, er noe helt annet.

Mange av spillene på denne listen har blitt vist frem, bare for at pressen og omverdenen etter hvert har skjønt at den aktuelle tittelen var uendelig langt fra faktisk realisering, men her var det allerede en realitet i 2019, og likevel gikk det så galt at det fortsatt er usikkert om den nye utvikleren, The Chinese Room, vil være i stand til å slippe det i år.

Star Wars Eclipse - vi har ikke hørt noe på nesten fire år

Vi vet faktisk ikke om Star Wars Eclipse eksisterer i noen reell forstand, det er sannheten. Mens vi spilte Vampire: The Masquerade - Bloodlines II i 2019, ble Eclipse kunngjort i desember 2021, og siden da har vi ikke sett et eneste livstegn, et eneste stykke offisielt utgitt konseptkunst eller et fnugg av informasjon fra utvikleren Quantic Dream.

Vi har blitt lovet et mer actionorientert spill enn studioet vanligvis klarer, men bortsett fra det har vi ingen informasjon om spillsystemer, faktiske karakterer eller hvordan strukturen faktisk ser ut. Dette var med andre ord en filmatisk "avsløringstrailer" som tilsynelatende ble laget før studioet faktisk hadde noen reell plan, for hvis de hadde hatt det, ville ikke spillet ha vært glemt i nesten fire år uten noen annen form for informasjon.

Spillet har ikke blitt direkte kansellert, og fordi Quantic Dream er børsnotert, vet vi at de fortsatt jobber med det, ettersom de er pålagt å kommunisere enhver potensiell kansellering til investorene sine, men om det vil være likt, om det vil hete "Eclipse", og hvor lang tid det vil ta før en faktisk utgivelse, vet vi rett og slett ikke.

Star Citizen - den første "modulen" ble utgitt for 13 år siden

Star Citizen vil utvilsomt, nok en gang, resultere i at noen få personer enten kommenterer artikkelen eller går så langt som til å kontakte oss direkte (dette har skjedd flere ganger) for å klage på måten vi har dekket spillet og dets utallige kontroverser på.

De vil nok hevde at spillet til en viss grad allerede er utgitt, ettersom betalende kunder kan spille visse moduler av det, som gradvis blir mer sammenkoblet. Men utvikleren Cloud Imperium har gjentatte ganger uttalt at det ikke er noen 1.0-lansering i sikte, selv om vi beveger oss mot den, og dette har vært tilfelle i mange, mange år.

I dette tilfellet er det dessuten en diskusjon om det faktisk er mer lukrativt for studioet å opprettholde dagens status quo, der noen få "hvaler" betaler svimlende summer for digitale romskip og andre former for mikrotransaksjoner i spillet uten at det egentlig er ferdig, og dermed også finansierer det som utvilsomt er den dyreste spillproduksjonen noensinne.

Vi stiller det samme åpne spørsmålet som alltid: "Tror du Star Citizen vil bli utgitt i en 1.0-versjon?"