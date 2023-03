Spill som bør gjøres om til TV-serier

HQ

Jeg burde egentlig ikke skrive denne artikkelen. Jeg burde ikke engang tenke på det. Fordi vi alle vet hvor ille det vanligvis er. Resident Evil, Doom, Warcraft, Max Payne, Need for Speed, Far Cry, Rampage, Mortal Kombat, Street Fighter, House of the Dead, Halo, Assassin's Creed, Uncharted.... Mang et flott spill har blitt omgjort til en film eller TV-serie gjennom årene, og alt med disse adapsjonene har vært dårlig. Alt.

Men midt i alt dette fantastisk grumsete rotet av elendige adapsjoner gjort av mennesker med null lidenskap og kunnskap om kildematerialet, er det ett glitrende strålende unntak. The Last of Us. HBO Max-dramaserien som trollbandt en hel verden og den første live-action-spilladapsjonen som virkelig hedrer, feirer og respekterer kildematerialet og heller fyller ut og utvider historien fra spillet til noe mer. Nedenfor har vi i Gamereactor drømt frem en rekke forskjellige adapsjoner som vi ønsker å motta den samme respektfulle, responsive, godt utformede og forsiktige behandlingen som Naughty Dogs fantastiske 2013-spill.

Call of Duty

Seal Team Six, Navy Seals, Terminal List, The Line, The Selection... Det er mange TV-serier basert på ekte krigshistorier og det fantastisk pyntede bildet av den ultimate spesialstyrkesoldaten, og hvis et spill ville være egnet for en serie av denne typen, er det Activisions primære pengebrønn. Vi ønsker å se Price, Ghost, Tavish, Mason og Frank Woods i flere forskjellige historier som skildrer mennesker i krig over flere tiår.

Red Dead Redemption

Det er ingen tvil om at Rockstar har fortalt to gode historier i sine ultraambisiøse westerntitler, og at fansen tørster etter mer. Her på Gamereactor elsker vi arbeidet som er lagt ned i verden, mytologien, karakterene og settingen til begge spillene som rammer inn en tid i amerikansk historie. Westernsjangeren har vanligvis gjort det bra i form av filmer og TV-serier. I en drømmeverden ville vi elske å se et prosjekt på flere milliarder dollar gjennomsyret av produksjonskvalitet, tyggetobakk og skitne gunslingers med et manus skrevet eller i det minste delvis skrevet av Dan Houser selv.

Killzone

Forestill deg... en stram, thriller-aktig dramaserie om hvordan krigen mellom ISA og Helghan eskalerer med stram politisk spenning, harde forhandlinger, arroganse, stolthet og lojalitet blandet med krigsscener hentet fra Killzone 2. Det ville være dyrt, selvfølgelig. Bare produksjonsdesignet og alle kostymene ville koste mye, for ikke å nevne omfanget av det hele, men vi kan alltid drømme.

The Walking Dead

Innerst inne vil vi alle bare glemme AMCs TV-serieadapsjon av Kirkmans fantastiske tegneserier og i stedet starte det hele fra bunnen av, igjen. I så fall ville vi definitivt foretrukket at TV-serien The Walking Dead var basert på Telltales fantastiske spill og på karakterene til Lee, Clem, Christa, Omid, Ben og Kenny og deres tøffe reise gjennom et zombieinfisert Amerika. Vi ønsker strammere og bedre karakterportretter av den typen vi ser i The Last of Us, med mer respekt for kildematerialet og mer drama som føles og betyr noe i stedet for at Rick Grimes står i den samme elendige lysningen og roper i ni episoder på rad.

Mass Effect

Biowares mesterlige sci-fi-epos er laget for TV-serieformatet, selv om vi forstår at det kan være veldig dyrt, gitt skalaen og produksjonskvaliteten som kreves. Selvfølgelig ville vi ikke akseptere noen Babylon 5-sett her, men ville kreve finere steder og bedre bruk av effekter enn det som tilbys i The Mandalorian, for eksempel, og en mye mørkere tone enn det meste av sjangeren. Vi ønsker å se Commander Shepard udødeliggjort i TV-serieformatet. Kan du hjelpe oss med drømmecastingen her?

God of War

Kratos. Thor. Odin. Freya. Sindri. Artreus. Brok. Durlin. Mimir... Det er nok flotte karakterer i de nyeste spillene fra Sony-eide Santa Monica Studio til å bygge en TV-serie forankret i norrøn mytologi, som kan slå sokkene av monotone snorkefester som Vikings eller House of Dragons. Amazon jobber allerede med en God of War-serie, og forhåpentligvis har suksessen til The Last of Us gitt den nok av et spark bak for å sikre at Kratos og Atreus' historie blir fortalt godt.

Synes du vi mangler noen? Gi oss beskjed om hvilke spill du kunne tenke deg TV-serier av.