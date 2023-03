Spill som bør gjøres om til TV-serier - Del 2

HQ

Vi er tilbake med noen flere spill som bør gjøres om til TV-serier, men du kan lese den første artikkelen her!

Grand Theft Auto

Dette er lavthengende frukt og noe fansen har ønsket å se i årevis. En film om Grand Theft Auto og spesielt det femte spillet i serien ville være en utrolig populær tilpasning, men hva om du skulle drømme enda større og lage en hel TV-serie fra start til slutt? Et mammutprosjekt selvfølgelig, men for et mesterverk det ville være og for en rolleliste du kunne stille opp. Michael Mann produserer og Martin Scorsese regisserer. Røffe gutter som har vært der før og laget gangstergreier og ransfilmer med velbehag. Tarantino har gjesteroller i Trevor-episodene, der ting må komme skikkelig ut av kontroll.

For casting kan du ha Walton Goggins som Trevor, like psykotisk og briljant sinnssyk som Boyd Crowder i Justified. Pedro Pascal kan være vår Michael. Pascal er hot nå og kan like godt bringe den stjernekraften til serien. De er ikke helt like, men det var heller ikke Joel og Pascal. Nei, han ville være flott som den middelaldrende fyren med tvilsom moral og fargerike skjorter, og så kunne Michael B. Jordan spille hovedrollen som Franklin. Gutten med det store hjertet, som vil bryte loven, men ikke liker å se noen bli skadet.

Utover GTA V kunne vi også se en tilpasning av Tommy Vercetti fra Vice City. Her forestiller jeg meg Robert Pattinson. Høy og staselig, karismatisk og tørr, akkurat som Vercetti. Niko Belic er faktisk allerede basert på Vladimir Mashkovs karakter i Behind Enemy Lines fra 2001, men hvis sannheten blir fortalt, er den dedikert til Jason Statham. Det er en rolle han kaller inn hver dag i uken. Claude i det tredje spillet er litt vanskeligere å caste, det er tross alt en pikselert gentleman fra fortiden, men Rami Malek ville ikke være et dårlig valg.

Bioshock

Det er allerede en film på vei, men jeg hadde ærlig talt ikke høye forventninger til Francis Lawrences Netflix-tilpasning. Nei, i stedet skulle jeg gjerne sett en miniserie her, fra Craig Mazin. Skaperen av Tsjernobyl og The Last of Us vet å gjøre en storslått og sjokkerende historie mørk og emosjonell. I hans hender kunne 8-10 episoder vært noe ekstraordinært, en opplevelse vi sent ville glemme. Og siden Mazin snart også vil være involvert i en hendelse med en golfkølle, mener jeg hvorfor ikke gjøre en annen?

Detroit Become Human

David Cages fremtidsvisjon er perfekt for en TV-serie. Vel, faktisk er det Ray Kurzweils visjon ettersom spillet for det meste er basert på romanen, The Singularity Is Near, men uansett sier jeg at i de rette hender er det all mulighet for storhet her. En emosjonell neo-noir-thriller med mange historievendinger som visuelt kan gjøres om til en veritabel våt drøm av en kreativ mester, en som Denis Villeneuve. Det er tross alt ikke så fjernt fra Dune, Arrival og Blade Runner. Taron Egerton som Connor, Jennifer Lawrence som Kara Jesse Williams, som er stemmen til Markus, er tross alt en rimelig dyktig skuespiller, med nesten 300 episoder av Grey's Anatomy under beltet, så han får bli værende. Nick Offerman kunne gjøre en stor Hank, selvfølgelig, men kan også bli med Jeff Bridges her om nødvendig. Det er også sjansen for at Clancy Brown kan komme tilbake som karakteren.

Manhunt

Her ser jeg en produksjon brutal hinsides alle grenser. Akkurat som spillene, er målet å bli utestengt for all tid fra så mange deler av planeten som mulig. Ikke en vellykket forretningsidé, kanskje, men det er slik det kan være noen ganger, og Rockstar har fortsatt råd til å gjøre dette for meg. Hva du taper på huskene du gjør opp for på karusellene og så videre. Men her snakker vi om en gjennomgripende atmosfære som får blodet til å fryse og den allerede svake psyken sprekke. Grindhouse i massevis.

Litt Motel Hell og litt The Last House på Dead End Street. Saw, Hostel. Filmer som Texas Chainsaw Massacre bør føles som en barnefest i sammenligning. Alle mine mørkeste ønsker og dypeste avgrunner er der for å bli omfavnet. I rollen som James Earl Cash ser jeg for meg noen som er veldig cocky, har en kort lunte og er ekstremt voldelig. Helst en fyr som stadig nekter å gi slipp på kjøleskapet. Velkommen Jon Bernthal! Som Piggsy, den kannibalistiske, grisehodede massemorderen, det er ingen tvil, John Cena. David Fincher, Eli Roth og Ari Aster deler regioppgavene, for en virkelig mørk og forstyrrende atmosfære.

Dead Space

Det gikk rykter om at John Carpenter ville være involvert i en film om Dead Space, som senere viste seg å være falsk, men det ville ha vært noe uansett. Men vi tror en TV-serie kunne gjort det enda bedre. Det ville være et smertefullt klaustrofobisk show, hvor plutselig død alltid venter rundt hvert hjørne. En fryktelig svett opplevelse, ikke sett siden Alien. Fanget, jaktet og alene. Kaldt, fuktig og bloddryppende. Michael Fassbender som Isaac Clarke sier du? Ja, hvorfor ikke. Tross alt har vanket i fremmede miljøer før, og selv om opptakeren ikke kommer med denne gangen, kan han kanskje trekke av Take Me Home Country Roads mens romvesener slaktes i de smale korridorene.

Assassin's Creed

Den nevnte Fassbender vil imidlertid ikke være til stede når Assassin's Creed endelig får innløsning i form av en ekte blockbuster. Vi bør glemme vederstyggeligheten av en tilpasning utgitt for syv år siden der ingenting fungerte og Fassbender var den mest slitne leiemorderen noensinne. Det er på tide å fikse det nå med en omfattende historie, fra det gamle Hellas 430 f.Kr. helt til viktoriansk London på slutten av det 19. århundre. Sannsynligvis minst ti sesonger og milliarder av dollar i budsjett.

Et stort ensemble ville selvfølgelig være involvert, der karakterene også eldes gradvis gjennom de forskjellige delene. Ezio Auditore da Firenze, for eksempel, er i slutten av tenårene i Assassin's Creed II og middelaldrende i Brotherhood, så det er en utfordring i castingen, og det er også både mannlige og kvinnelige hovedpersoner å velge mellom i de tre siste spillene, så skaperne må bestemme hvilken Eivor de vil ta med på reisen, men for et episk eventyr dette kan bli. Det er nok til å få deg til å strekke deg etter luktesalten bare ved å tenke på det.

Har vi gått glipp av noen spill? Hva tror du kan bli en flott TV-serie?