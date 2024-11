Spill som en drage: Infinite Wealth, College Football 25 og Dustborn gratis denne helgen

HQ

Det har vært en tradisjon i mange år at Microsoft i forkant av hver helg tilbyr et utvalg av vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle som har Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som kalles Free Play Days. Her på Gamereactor prøver vi å rapportere når det er bedre og/eller større titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag. Det er fem veldig forskjellige spill som vi tror mange av dere kan være interessert i.



Dustborn



EA Sports College Football 25



Jujutsu Kaisen Cursed Clash



Like a Dragon Infinite Wealth



Serial Cleaners



Alle kan nå lastes ned og spilles fritt frem til kl. 09:00 mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, kan du selvfølgelig fortsette å spille på lagringsfilen din.

Dustborn har imidlertid en tidsbegrensning på to timer, mens Like a Dragon: Infinite Wealth har en grense på ti timer. I begge tilfeller bør det være tilstrekkelig til å gi deg en idé om hva de har å by på.