Spill som har vært i Early Access i mer enn 9 måneder er i fare, ifølge ny rapport

Tidlig tilgang blir mer konsekvent tatt i bruk av små og store team i spillverdenen i dag. Mange spill gir spillerne en sjanse til å komme inn tidlig og se en opplevelse vokse over tid, men tilsynelatende bør du som utvikler ikke la spillet ditt ligge i Early Access i mer enn 9 måneder hvis du ønsker å se det vokse.

Det er ifølge NewZoo (via Insider Gaming), som tok en lang titt på alle spillene i Early Access og analyserte hvordan ytelsen deres gikk etter hvert som tiden gikk. Spillerretensjon er veldig sterk de første 4-6 og 7-9 månedene etter en Early Access-lansering, men faller raskt over tid. Statistikken viser riktignok en oppgang etter 22-24 måneder, men dette var tilsynelatende drevet av uteliggere som V Rising og Ready or Not.

Et 6-månedersvindu blir sett på som det beste tidspunktet for å få spillere til å bli værende og få flere til å komme inn når spillet er klart for 1.0. Baldur's Gate III stikker seg selvfølgelig ut som et eksempel på et spill som tilbrakte flere år i Early Access og likevel imponerte folk, men spill som det blir sett på som unntaket fra regelen ifølge NewZoos data.

Hades II skal lanseres fra Early Access neste uke, og vi må se om det også kan bryte regelen, eller om det burde ha ventet en liten stund før det ble med i Early Access-utgivelsene.