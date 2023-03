Spill som kommer i april 2023

HQ

Våren er i full gang, og for spillfans i år 2023 betyr det at vi har en båtlast med etterlengtede og spennende titler som alle er klare til å debutere. Mellom sportslige titler, til strategi-remakes, til sci-fi-oppfølgere og mer, er denne april ganske fullpakket, og vi ser på alle de mest spennende utgivelsene i denne nyeste episoden av Games To Look For.

HQ

Meet Your Maker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 4. april

Hva er én måte å sikre at et spill alltid har et veldig bredt utvalg av innhold å bryne seg på? Bygg det med brukergenerert innhold i tankene. Det er nettopp det Behaviour Interactive har gjort med sitt kommende postapokalyptiske førstepersonsbyggings- og raidingspill, Meet Your Maker, ettersom denne tittelen ser spillere lage alle nivåer du kan finne og sjekke ut. For å sikre at det vil være et stort utvalg av innhold tilgjengelig ved lansering, vil spillet til og med debutere som en dag én-utgivelse på PlayStation Plus.

Dette er en annonse:

Road 96: Mile 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 4. april

Selv om vi kjenner hendelsene som utspilte seg i Digixarts politisk drevne eventyrspill, Road 96, er hvordan den historien opprinnelig startet noe som ikke har blitt utforsket i så fin grad. Før nå. Fordi i april kommer Road 96: Mile 0 som er en prequel til det originale spillet, og som følger Zoe og Kaito og dykker ned i hvor historien startet, og siden dette er en Road 96-tittel forventes du å ta en rekke tøffe og motstridende beslutninger i et forsøk på å nå målet ditt.

HQ

Everspace 2 (PC) - 6 april

Dette er en annonse:

Etter en lang periode som en Early Access-tittel, vil Rockfishs singleplayer-romskipskytespill Everspace 2 offisielt debutere i sin 1.0-versjon i april. Det kommer først til PC, med planer om å innta de nyeste konsollene til sommeren, og vil gi spillerne i oppgave å utforske, plyndre og bare generelt blåse kosmos i stykker, alt mens de også kan ta del i en actionfylt sci-fi-historie.

EA Sports PGA Tour (PC, PS5, Xbox Series) - 7. april

EA Sports PGA Tour får den heldige muligheten til å bli omtalt i flere episoder av Games To Look For, da EA bestemte seg for å utsette spillet i siste øyeblikk med et par uker, ut av mars og inn i april for å sammenfalle med de faktiske Masters-turneringene som er satt til påskehelgen i år.

Minecraft Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 18. april

Minecraft-veteraner kan finne seg litt tapt med dette spillet, da det bytter ut hovedspillets bygge- og gruvemekanikk for en fullverdig flerspillerstrategiopplevelse. Kjent som Minecraft Legends, gir denne tittelen spillerne i oppgave å forene Overworld, ved å holde horder av angripende piglin-fiender som strømmer fra Nether. Ettersom dette publiseres av Xbox Game Studios, vil Minecraft Legends til og med lanseres som en Game Pass-tittel fra dag én.

The Mageseeker: A League of Legends Story (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 18. april

Riot Forge, Riot Games' League of Legends spinoff-utgivelsesmerke, utvider sin innsats i april, ved å lansere Digital Suns pikselerte action-RPG, The Mageseeker: A League of Legends Story. Dette spillet følger mage Sylas, da han bryter ut av sitt urettferdige fangenskap, og har nå startet en hevn- og frigjøringskampanje mot den grusomme Mageseeker som holder landet Demacia i tyranni.

God of Rock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 18. april

Har du noen gang lurt på hvordan det ville være å slå sammen Guitar Heros rock and roll-kamper med Street Fighter-lignende nærkamp? I så fall er God of Rock det nøyaktige svaret på det spørsmålet, da denne tittelen gir spillerne i oppgave å konkurrere mot hverandre i 2.5D-kamper som drives av å trykke på perfekte kombinasjoner av knappetrykk i takt med en original sang. Det vil kreve god rytme og dyktighet å mestre, men hvis du har begge deler, kan God of Rock være midt i blinken for deg.

Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) - 19. april

Det har gått over et år siden Aloy først våget seg til vestkysten av Amerika i Horizon Forbidden West, men nå som 2022 er bak oss, ønsker Guerrilla Games å gå videre til neste kapittel av Aloys historie, ved å ta spillere til Burning Shores . Denne PlayStation 5-eksklusive utvidelsen vil utforske de vulkanske strendene i Los Angeles og vil se Aloy møte en skremmende og enorm robottrussel, alt mens hun møter en rekke nye ansikter underveis.

HQ

Dead Island 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. april

Etter årevis med utvikling, er det endelig tid for Dead Island 2 å debutere i april. Det tar spillerne til den ødelagte byen Hell-A (som bare er Los Angeles, bortsett fra med en båtlast med zombier), og la dem bruke en armada av våpen og verktøy for å knuse, skjære, sprenge, skyte ned, antenne, rive og bare generelt rive alle slags forskjellige zombietyper i stykker på denne solfylte, postapokalyptiske lekeplassen.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp (Nintendo Switch) - 21. april

Det har tatt lengre tid enn forventet for Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp å ankomme ettersom globale hendelser betydde at tiden ikke var riktig for spillet, men Nintendo har bestemt seg for at april 2023 er det perfekte tidspunktet for tittelen, noe som betyr at vi snart kan se frem til den opprinnelige strategiopplevelsen helt omgjort til moderne standarder, og styrket med noen moderne tillegg.

Star Wars Jedi: Survivor (PC, PS5, Xbox-serien) - 28. april

Mens Disney ikke har vært fremmed for å spy ut massevis av Star Wars TV-serier i det siste, har underholdningsselskapets samarbeid med EA og Respawn fått lov til å koke litt lenger. Star Wars Jedi: Survivor, oppfølgeren til Star Wars Jedi: Fallen Order, vil plukke opp og se en mer bevandret og grusom versjon av hovedpersonen Cal Kestis mens han fortsetter å unngå Imperiets forfølgerne og hjelpe de som er i nød i en galakse langt, langt borte.