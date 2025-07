Spill som nesten ødela elskede franchiser

HQ

Selv solen har sine flekker, som de sier. Men den er og blir solen, en stjerne som fortsatt leverer varme. Slik er det også i spillverdenen, om enn i mindre skala. For faktum er at selv våre mest elskede og berømte spillserier har sorte får i sin historie som har vært så dårlige at de har truet med å trekke hele merkevaren ned i avgrunnen.

Men det skjedde ikke, og med det sagt, tenkte jeg at jeg skulle ta en titt tilbake og sjekke ut de svarte fårene som nesten ødela elskede spillserier.

Bomberman: Act Zero (Xbox 360 / 2006)

Hva gjør man når man har en elsket og fargerik flerspillerserie full av sjarm og feststemning, men ønsker å utvide konseptet til en konsoll som er kjent for westernaction? Jo, man kaster alt fansen elsker ut av vinduet og forvandler Bomberman til en mørk, svett cyberpunk drapsmaskin. Act Zero fremstår som en hjernedump av episke proporsjoner der ikke en eneste beslutning var god. Alle hatet de triste miljøene, den grotesk kjedelige designen og det elendige gameplayet la Bomberman-serien i fryseren helt til Konami endelig innså hva som hadde gått galt og hvordan man skulle nå ut til nye spillere... nemlig ved å lage gode spill.

Dette er en annonse:

Castlevania: Judgment (Wii / 2008)

Når man ser tilbake, er det lett å forstå hvorfor Konami mistet alle sine utviklere og til slutt forlot halvparten av spillverdenen. Etter PlayStation 2-tiden og inngangen til Wii og Xbox var de helt tapt. I stedet for flere spill i stil med Castlevania: Symphony of the Night, fikk vi et kampspill med bevegelsesfølsom spillkontroll til den notorisk svake Wii. Judgment klarte å støte fra seg både gamle fans og potensielle nykommere, og var et totalt sideshow som ikke førte serien noe sted, bortsett fra kanskje rett inn i stillheten.

Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One / 2017)

Det skulle være starten på noe nytt - en ny kaptein, nye eventyr, nye mysterier. Men Andromeda ble i stedet en leksjon i hvordan man kan senke en merkevare med overambisjoner, tekniske problemer og utvannet design. Det eneste som virkelig gjorde oss glade, var de iøynefallende elendige ansiktsanimasjonene som ble populære memes, og Andromeda gjorde Bioware til et studio folk lo av, og fikk Mass Effect til å føles som et billig sellout. Det som skulle være en gjenfødelse, ble mer et farvel.

Dette er en annonse:

Metroid: Other M (Wii / 2010)

Kanskje var det en god idé da Nintendo bestemte seg for å la Team Ninja styre Samus Aran. Nå ville hun få en stemme og mer emosjonell dybde. Hva var problemet? De gjorde en ikonisk, uavhengig heltinne om til en passiv karakter som tok ordre fra menn i bakgrunnen som handlet fullstendig irrasjonelt. Dette ble toppet med en forvirrende fortellerstruktur og spillkontroller som virket mer som en gruppetest av frustrasjon, og resultatet forårsaket seriens lengste pause siden Super Metroid kom på Super Nintendo-markedet.

Resident Evil: Survivor (PlayStation / 2000)

Hvordan kan Resident Evil føle seg truet av et enkelt spill, tenker du kanskje? Vel, i 2000 var serien bare fire år gammel, og dette var det fjerde spillet som ble utgitt. Capcom hadde fått det for seg at det var på tide med et lett skytespill. Men grafikken var mildt sagt laber, og stemmeskuespillet var så forferdelig at det godt kan ha vært her begrepet "cringe" dukket opp for første gang. Heldigvis overlevde Resident Evil mishandlingen, men dessverre har Capcom jevnlig fortsatt å mishandle serien med andre lignende spill og til og med flerspillertitler i det jeg antar er et forsøk på å se hvor mye fansen tåler før de forlater serien.

Star Fox Zero (Wii U / 2016)

Fansen hadde mast, mast, mast og ventet i ti år på et nytt Star Fox. Og endelig skjedde det. Men Nintendo gjør det Nintendo gjør, og overraskende nok leverer de ofte noe helt annet enn det fansen håpet på. I stedet for noe Lylat Wars-inspirert, fikk vi et slags to-skjerms spillkontroll-eksperiment med et særdeles slitsomt oppsett. I stedet for fartsfylt romaction var dette et spill vi slet med i stedet for å nyte. Wii U var allerede i sluttfasen, og Star Fox Zero bidro ikke akkurat til å øke populariteten. Det var en forspilt mulighet og et bittert eksempel på at Nintendo forelsket seg for mye i sin egen gimmick - og det har ikke blitt utgitt et nytt Star Fox-spill siden, til tross for fansens mas og mas og mas.

Tomb Raider: The Angel of Darkness (PlayStation 2 / 2003)

Etter fem mer eller mindre like spill av synkende kvalitet begynte Laras popularitet å avta. Angel of Darkness skulle imidlertid bøte på dette ved å utnytte den mørke og dystre trenden fra en tid da det mørke var ensbetydende med det gode. I praksis betydde dette en Lara med mye eyeliner, men ambisjonene hennes ble knust under sin egen vekt. Detaljer som dårlig kontroll, bugs, elendig stemmeskuespill og elendige baner gjorde at spillet punkterte Lara en gang for alle. Det ble så ille at Core Design mistet serien, og til slutt førte det til at Lara Croft gikk gjennom reboot etter reboot og nyutgivelser før hun endelig fant formen i 2013 i det som rett og slett ble kalt Tomb Raider.