Spill som over 60 ikoniske karakterer i Funko Fusion

HQ

Hva om det fantes et spill som lot deg spille som alle dine popkulturelle favoritter, fra Jaws til He-Man, Marty McFly, Scott Pilgrim og mange flere? Hvis du synes dette kunne være interessant, bør du selvsagt sjekke ut Funko Fusion, som ble annonsert for et år siden.

Under den nylige Nintendo Direct ble vi minnet om at spillet kommer til Switch (i tillegg til PC, PlayStation og Xbox), og vi fikk også en titt på en ny trailer der det som forventet var fullt av kjente fjes. Totalt er det lovet over 60 karakterer som skal kunne dra på eventyr gjennom 20 ikoniske filmer.

Sjekk ut videoen nedenfor for å se hvordan dette ser ut. Funko Fusion slippes 13. september.