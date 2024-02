Spill som Shadow i Sonic Superstars... nesten

HQ

Dessverre er ikke fanfavoritten Shadow tilgjengelig som spillbar figur i fjorårets storslåtte plattformspill Sonic Superstars. Men nå har Sega bestemt seg for å bøte på dette, i hvert fall til en viss grad, for å feire lanseringen av Sonic x Shadow Generations (en remaster av Sonic Generations).

De har nå lagt til et kosmetisk kostyme for Sonic, som får ham til å se ut som Shadow. Det er nå tilgjengelig, og for å gjøre ting enda bedre - det er helt gratis for deg. Ta en titt på hvordan Sonic ser ut med Shadow -drakten i traileren nedenfor.