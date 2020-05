Spill Super Mario 64 på PC i 4K

Selv om vi ikke har hørt så mye fra Nintendo i det siste, så virker det som at de pønsker på å utgi en samling av Super Mario-remastere på Nintendo Switch om ikke altfor lenge. Men ikke alle har tid til å vente på at Nintendo utgir dette selv.

I hvert fall kan VGC fortelle at det i helgen har kommet en fullt funksjonsdyktig fanlagd PC-utgave av hele Super Mario 64, som har blitt laget via Reverse Engineering av spillets kildekode. Og denne utgaven kan til og med spilles uten en emulator. Prikken over i-en er at versjonen kan spilles i vaskeekte 4K ved hjelp av DirectX 12-teknologien.

Er det noe du vil prøve? Det tar nok ikke så lang tid før Nintendo får prosjektet fjerna.

Du kan se en video av spillet her.