Spill Super Mario og mer på dette Dreamcast-minnekortet

Dreamcast var forut for sin tid på så mange måter da den opprinnelig ble lansert i slutten av 1998. Sega var full av revansjelyst etter Saturn -floppen, og satte alle kluter til for å tilby noe som virkelig skilte seg ut fra mengden. En av de mer merkelige tingene var minnekortet, kalt Visual Memory Unit (VMU).

I stedet for å være et vanlig minnekort hadde enheten en skjerm som kunne brukes på flere måter, ikke minst ved at den var smart utformet slik at den fungerte som en skjerm på kontrolleren der man for eksempel kunne se hvor mye helse man hadde igjen på Resident Evil - Code: Veronica. Men den fungerte også som en liten spillenhet, en slags Game Boy der man kunne spille minispill som fulgte med Dreamcast-titlene, og på den måten låse opp fordeler i hovedspillet (et godt eksempel er Pinta's Quest fra Skies of Arcadia).

Nå lanserer 8BitMods en ny versjon av VMU kalt VMU Pro, som ser ut og fungerer som originalen, men med flere nye funksjoner. Disse inkluderer blant annet en helt enorm lagringsplass (du bruker ganske enkelt SD-kort, noe som gjør den i praksis uendelig), oppladbart batteri med lang levetid, Bluetooth og Wi-Fi (slik at lagringsfilene dine automatisk lagres i skyen).

Den kanskje mest spennende funksjonen er imidlertid emulatorene - ikke bare for VMU-spill, men også Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, Master System og NES. Alt sammen til den ganske overkommelige prisen av £74.99/€74.99.

Forhåndsbestillinger er nå åpne for levering i november, og det er syv farger å velge mellom, inkludert den klassiske melkehvite Dreamcast-malingen. Hvis du vil reservere enheten din og løse alle fremtidige lagringsproblemer for Dreamcast og få en miniatyrkonsoll gratis, kan du finne enheten her hos 8BitMods.

