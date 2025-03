Spill Test Drive Unlimited: Solar Crown og AEW: Fight Forever gratis denne helgen

HQ

Det har vært en tradisjon i mange år at Microsoft i forkant av hver helg tilbyr et utvalg av vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle som har Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som kalles Free Play Days. Her på Gamereactor prøver vi å rapportere når det er bedre og/eller større titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag, nemlig den siste delen i Test Drive -serien, som ble utgitt så sent som i september.

I tillegg har de også et spill som alle Xbox-eiere kan laste ned og spille frem til mandag morgen. Her er listen over de inkluderte titlene :



AEW: Fight Forever



Test Drive Unlimited: Solar Crown



Rainbow Six: Siege



Born of Bread (gratis for alle Xbox-medlemmer)



Alle titlene er på salg med dette tilbudet, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du beholde lagringsfilen din.