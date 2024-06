Spill Xbox med Amazon Fire TV uten behov for en konsoll

HQ

Som du sikkert vet, har Microsoft lenge jobbet hardt for å gjøre det mulig å spille Xbox uten konsoll, ved å strømme via skyen i stedet. Takket være dette er det for eksempel mulig å spille Xbox via Samsungs smart-TV.

Nå har Microsoft kunngjort et nytt samarbeid, denne gangen med Amazon, hvis Fire TV Stick 4K (£ 59,99 / € 69,99) og Fire TV Stick 4K Max (£ 69,99 / € 79,99) nå også er i stand til Xbox-spill. Via Xbox Wire kan vi lese :

"For å komme i gang trenger spillerne bare en Fire TV Stick, en Bluetooth-aktivert trådløs kontroller og et Xbox Game Pass Ultimate-medlemskap for å få øyeblikkelig tilgang til hundrevis av fenomenale spill, inkludert Senua's Saga: Hellblade II, Starfield og Forza Horizon 5, blant andre."

Vi har ikke en eksakt dato for når denne funksjonen vil gå live ennå, men det bør i det minste skje i løpet av juli måned.