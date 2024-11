Spill Xbox-spillene du eier ved hjelp av nettskyen

HQ

Det har vel ikke gått noen hus forbi at Microsoft satser helhjertet på nettskyen for å lokke spillere til Xbox selv om de ikke eier en konsoll. Hittil har det hovedsakelig handlet om tilbudet på Game Pass, men nå kunngjøres det at dine egne spill også vil kunne strømmes.

I første omgang er det totalt 50 spill som nå har støtte, deriblant flere giganttitler. Dermed blir det nå mulig å spille titler som Baldur's Gate III, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws og Warhammer 40,000: Space Marine II på smart-TV, smarttelefon, Steam Deck eller laptop - forutsatt at du har god internettilgang.

Via Xbox Wire er den fullstendige listen over støttede spill nå tilgjengelig, du kan sjekke den ut nedenfor :



Animal Well

Assassin's Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur's Gate III

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmophobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy's The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine II

WWE 2K24



Dette er bare et første skritt, og flere spill vil bli lagt til fortløpende for å gjøre det mulig å spille favoritttitlene dine uavhengig av Xbox-konsoller.