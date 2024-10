Spillarbeidernes fagforening i Storbritannia deler sitt manifest for å bekjempe krise og oppsigelser

HQ

Fagforeningen IWGB Game Workers i Storbritannia har publisert sitt manifest som tar for seg kampanjen og hva de ønsker å oppnå for å sikre at spillindustrien i landet ikke bare blir mer rettferdig, men også tryggere og mer bærekraftig for de ansatte i fremtiden.

Manifestet forklarer at de ønsker å bygge en bedre fremtid for alle ansatte i spillbransjen, og at denne fremtiden inkluderer bedre jobbsikkerhet, mer effektive verktøy og kunnskap, bedre måter å komme i kontakt med andre på utenfor jobben, stemmer som blir hørt, og mer mangfoldige, inkluderende og trakasserings- og diskrimineringsfrie arbeidsplasser.

For å nå disse målene beskriver manifestet fem kjerneverdier, blant annet å bygge et demokrati der alle fagforeningsmedlemmer har stemmerett og er med på å ta beslutninger. I tillegg skal vi utvikle et fellesskap som beskytter og støtter hverandre, et proaktivt team som presser på og ikke venter på å få innfridd sine krav, bred kunnskapsdeling og likestilling for alle.

Kampanjene som fagforeningen IWGB Game Workers skal gjennomføre for å oppnå disse bragdene, vil først og fremst handle om å få medlemmene anerkjent av arbeidsgiverne sine. Deretter vil man ta fatt på å bekjempe overtidskulturen og de vanvittige arbeidstidene, og i manifestet heter det at man tar sikte på en "no overtime rule" og enten en firedagers arbeidsuke eller sekstimers arbeidsdag, i tillegg til garanterte dager for psykisk helse. Dette skal kombineres med bedre kompensasjon som skal gjøre slutt på lønnsgapet mellom kvinner og menn, årlige lønnsøkninger i takt med inflasjonen, deling av overskuddet i studioene, bedre pensjonsordninger, lik foreldrepermisjon og bedre grunnlønn. De vil også at ledere skal holdes ansvarlige, at lønningene skal være transparente, at mangfoldsstatistikken skal være offentlig, at kontraktene skal være sikrere, at avgangspakkene skal forbedres, at oppsigelsesfrister på én måned skal være et minimum, at konkurranseklausuler og klausuler om ikke-diskriminering skal fjernes, at eierskap til sideprosjekter skal garanteres, og at det skal garanteres at den enkelte også inkluderes i kreditering av prosjekter han eller hun har jobbet med.

Med alt dette i bakhodet ser det ut til at hovedbudskapet fagforeningen ønsker å kommunisere, er følgende "Sammen kan vi bygge en spillbransje som fungerer for alle."

Du kan lese hele manifestet her for å se hvordan IWGB Game Workers planlegger å bygge sin visjon om en bedre fremtid.