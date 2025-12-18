Spillbonanza i julen: Xbox Countdown Sale har nå startet med nedsatte priser frem til 7. januar

HQ

Siden jule- og nyttårshelgen starter i morgen for mange, vil vi minne om at Microsoft nå har startet sitt årlige Countdown Sale. Salget er enormt, med over 1 000 spill, så vi vil si at det er en ganske god sjanse for at du finner noe du liker før salget avsluttes 7. januar.

Vi har funnet noen fenomenale titler i ulike sjangre og prisklasser som for øyeblikket er betydelig rabattert (og ikke inkludert i Game Pass), både eldre og nyere, og vi tror de fleste av dere vil finne noe dere liker nedenfor :



Avatar: Frontiers of Pandora - 33 % avslag (£16,74 / €20,09)



Death Stranding: Director's Cut - 60 % avslag (£13,99 / 15,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 70 % avslag (£13,49 / €14,99)



Final Fantasy XVI - 30 % avslag (£ 24,99 / € 29,99)



Hogwarts Legacy Digital Deluxe-utgave - 85 % avslag (kr 12,74)

Monster Hunter Stories - 35 % avslag (kr 16,24 / 22,74)



Power Rangers Ritas tilbakespoling - 35 % avslag (kr 19,49)



Sea of Stars - 40 % avslag (£ 17,99 / € 20,99)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe - 35 % avslag (kr 58,49)

Split Fiction - 25 % rabatt (£33,74 / €37,49)



Street Fighter 6 - 50 % rabatt (£17,49 / €19,99)



Warhammer 40,000: Space Marine II - 60 % avslag (£ 23,99 / € 27,99)



Vi kan legge til at det også er 20-30 % rabatt på noen helt nye spill som Battlefield 6, Borderlands 4, Lego Party og ARC Raiders. Hvis du finner noen spesielt gode tilbud, vil vi sette pris på det hvis du kan hjelpe dine andre Gamereactor-lesere ved å dele dem i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er å bry seg, som du vet, og du kan finne Countdown Sale her.