Spillbonanza i julen: Xbox Countdown Sale har nå startet med nedsatte priser frem til 7. januar
Det er igjen tid for å finne både gamle og nye spill til betydelig lavere priser enn de kostet så sent som i går. Grip sjansen og skaff deg noe morsomt og billig til jul...
Siden jule- og nyttårshelgen starter i morgen for mange, vil vi minne om at Microsoft nå har startet sitt årlige Countdown Sale. Salget er enormt, med over 1 000 spill, så vi vil si at det er en ganske god sjanse for at du finner noe du liker før salget avsluttes 7. januar.
Vi har funnet noen fenomenale titler i ulike sjangre og prisklasser som for øyeblikket er betydelig rabattert (og ikke inkludert i Game Pass), både eldre og nyere, og vi tror de fleste av dere vil finne noe dere liker nedenfor :
Vi kan legge til at det også er 20-30 % rabatt på noen helt nye spill som Battlefield 6, Borderlands 4, Lego Party og ARC Raiders. Hvis du finner noen spesielt gode tilbud, vil vi sette pris på det hvis du kan hjelpe dine andre Gamereactor-lesere ved å dele dem i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er å bry seg, som du vet, og du kan finne Countdown Sale her.