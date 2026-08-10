Spillbransjen er «allerede 90 % digital», ifølge Take-Two-sjef Strauss Zelnick

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Uansett om du mener dette er en beslutning tatt på forbrukernivå eller noe som er påtvunget oss av ledelsen, ser det ut til at fysiske plater i nær fremtid vil være en del av spillverdenens fortid. Mens Sony ser ut til å avslutte produksjonen av fysiske plater i 2028, forteller andre store spillselskaper hvor skjev debatten om digitalt kontra fysisk er for dem, blant annet Take-Two Interactive, Rockstars morselskap.

Take-Two-sjef Strauss Zelnick deltok i en resultatsamtale for å forklare hvorfor « Grand Theft Auto VI ikke skulle slippes på disk (takk, Polygon). Ifølge Zelnick lever vi nå i en tid hvor disker «egentlig ikke gir mening for forbrukeren.»

«Over 90 % av virksomheten vår distribueres digitalt. Det er allerede en digital virksomhet... Hvis du allerede er koblet til nettet, hvem bryr seg da om du laster ned digitalt? Det er det samme, og det er mye mer praktisk,» sa han.

Zelnick la til at Take-Two vil tilby fysiske versjoner av spillene sine av og til, men at disse vil være mer som vinylplater for musikk enn en forventet del av hver større utgivelse.

Motreaksjonen mot fjerningen av fysiske plater har vært ganske høylydt på nettet, men dessverre ser det ikke ut til at den vil skape store bølger i spillbransjen. Altfor mange har allerede blitt så vant til digitale kjøp at verken Sony, Take-Two eller andre store spillselskaper vil møte særlig motstand hvis de går over til en fremtid med utelukkende digitale utgivelser, med Nintendo som det eneste sannsynlige unntaket.