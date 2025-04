Spillbransjen hadde mye moro på 1. april

HQ

I går var den dagen da vi virkelig må huske på å ikke tro på alt vi leser, nemlig April Fools' Day. Det feires vanligvis i spillverdenen (inkludert her på Gamereactor) på en rekke forskjellige måter med nyheter som forhåpentligvis får deg til å smile og kanskje til og med overraske deg i noen korte sekunder.

2025 var intet unntak, og det var mye bisart, som nyheten om at vi kan se frem til en datingsimulator basert på PUBG: Battlegrounds, en etterlengtet remaster av Brütal Legend, et hodesett som oversetter uforståelig spilllingo til noe forståelig og en nydelig historie om Tails som nå flytter til Europa fordi han ikke lenger vil gjøre miles i stedet for kilometer.

Ta en titt på noen av favorittene våre nedenfor, og del gjerne det du fant og likte i kommentarfeltet.