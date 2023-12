Spillbransjen sier farvel til E3

HQ

I går delte vi den triste nyheten om at E3 er borte. For alltid. Dette ble annonsert av arrangørene selv, og dermed er det slutt for messen som har gitt oss så mye glede opp gjennom årene.

Og ikke bare oss, forresten. Flere personer og studioer fra hele bransjen benyttet anledningen til å dele sine beste minner fra E3 på X, og forklare hva messen har betydd for dem. Det er altfor mange til å dele, men her er et utvalg av dem.

Hva er ditt beste minne fra E3?