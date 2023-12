Spillbransjen står sammen mot lekkasjene fra Insomniac

HQ

Tidligere i dag delte Alex nyheten om at hackergruppen som truet med å offentliggjøre interne dokumenter, videoer og annet som var stjålet fra Insomniac Games hadde holdt ord, og dermed avslørt personlig informasjon om de ansatte, detaljer om deres kommende spill, at Ratchet & Clank: Rift Apart ikke solgte så godt som det fortjente og mye mer. Dette har åpenbart vært ødeleggende for folk i det ekstremt talentfulle teamet, så det er fint å se at det meste av spillbransjen deler sin kjærlighet til Insomniac og forbanner drittsekkene som gjorde dette mot dem.

Jeg snakker ikke bare om hjertevarmende meldinger fra Neil Druckmann i Naughty Dog, Mihir Sheth i Santa Monica Studios, Remedy, That's No Moon, Wushu Studios og andre spillutviklere og utgivere. Til og med noen medier har sendt en hilsen til Insomniac og bestemt seg for ikke å dekke informasjon som er avslørt på grunn av denne stjålne informasjonen. Dette inkluderer Gamespot og VGC.

Det siste er selvsagt litt kontroversielt, ettersom en del av jobben vår er å avsløre og dekke store nyheter. Gamespot, VGC, vi og andre grep sjansen da en drøss av tidlige bilder og detaljer fra GTA VI ble lekket i fjor, når journalister deler informasjon fra sine kilder og andre typer lekkasjer. Dette er imidlertid annerledes. Spesielt fordi disse drittsekk-hackerne også bestemte seg for å publisere personlig informasjon om folk som jobber i Insomniac Games, så jeg er av samme oppfatning som Tamoor Hussain og Andy Robinson, noe som betyr at jeg ikke vil dele noe spesifikk informasjon fra disse stjålne filene.

Hva synes du om denne situasjonen? Synes du synd på Insomniac, og bør journalister skrive om ulovlig innhentet informasjon?