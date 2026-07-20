Spilldirektøren hos Marathon trekker seg, og en «svært dyktig» etterfølger er allerede utpekt

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Det ser ut til at det bare fortsetter å regne ned på Marathon. Etter at ekstraksjonsskytespillet ved flere anledninger den siste tiden har oppnådd utrolig lave spillertall på Steam (tilsynelatende den mest populære plattformen), ser spillet nå også at en av sine viktigste og mest sentrale personer forlater selskapet.

I et innlegg på sosiale medier har spillregissør Joe Ziegler kunngjort at han trekker seg fra stillingen og til og med forlater Bungie. Den eksakte årsaken til avgangen er ikke nevnt, og det foreligger heller ingen konkret bekreftelse på hvor vi vil se Ziegler dukke opp neste gang, men det som ble oppgitt er «Jeg skal ta fatt på noe nytt, et annet sted, og vil snart oppdatere dere om hvor og hva.»

Når det gjelder Bungie og Marathon, er det kunngjort en ny spillregissør, nemlig den «svært dyktige» Del Chafe III, som skal lede prosjektet i samarbeid med kreativ direktør Julia Nardin.

Ziegler uttrykker tillit til at de to vil lykkes med å lede Marathon, og forklarer: «Begge har vist sterk lederskapsevne i teamet og er klare til å lede Marathon inn i neste kapittel med en enda bedre og lysere fremtid. Jeg er stolt av dem og gleder meg til å se dem styre fremtiden for denne sprø lille verdenen vi har skapt sammen.»



Marathon -teamet hos Bungie har også gitt ut en uttalelse der de takker Ziegler for hans «lederskap og bidrag gjennom årene», samtidig som de påpeker at denne endringen ikke vil påvirke planene om å «opprettholde åpenhet» og «holde samtalen i gang».» Neste stopp er oppdateringen midt i sesong 2, men snart vil teamet begynne å se fremover mot «sesong 3 og fremtiden til Marathon.»