HQ

Noen ganger er det lett å bli kynisk når det gjelder spillverdenen. AAA-spill som koster for mye, buggy utgivelser og endeløse nyutgivelser. Dessverre er ikke indiespill skånet. Hvor mange lovende spill har aldri forlatt Early Access på Steam? Hvor mange har sluppet trailere med dypt spill som har vist seg å være tynne som papir? Og hvor mange er egentlig bare kopier av hverandre?

Noen ganger kommer du over unntak. Spill der utviklerne har jobbet lenge med en idé, latt konseptet modnes og våget å ombestemme seg underveis. Stardew Valley er et lysende eksempel på dette, Spilled er et annet, om enn i mindre skala.

Spilled er et soloprosjekt av den nederlandske spillutvikleren Lente. Prosjektet var like mye en læringsopplevelse i spilldesign som det var en tolkning av hennes eget liv og livssituasjon. I en artikkel i Polygon forteller hun om sin egen oppvekst på en fortøyd husbåt på den nederlandske landsbygda, hvordan en konflikt med kommunen tvang familien til å forlate båten til fordel for en leilighet, og hvordan hun som voksen valgte å legge bylivet bak seg til fordel for sin egen lille kanalbåt med solcellepaneler.

Det er en ærlighet i Spilled som det er vanskelig å motstå. Man kan ironisere over at alt i den lille spillverdenen drives av vind eller solceller, og man kan synes at innsamlingen av olje og søppel er litt for naiv når det gjelder hvor raskt naturen gjenoppretter seg selv. Samtidig er spillet en legemliggjøring av utvikleren selv og den verden hun har formet rundt seg. Det er en stor del Lente i Spilled, noe som kan sies om svært få spill og utviklere i dag.

Hvordan er så selve spillet? På mange måter følger det et velprøvd konsept innen indiespill. Enkelt gameplay, pikselgrafikk og strømlinjeformet progresjon. Du padler rundt i en liten båt og samler opp olje, plastflasker og annen miljøforurensning. Båten beveger seg sakte, men det passer godt til temaet. Det er ikke meningen at du skal ha det travelt eller prøve å maksimere opplevelsen. Plastflaskene følger ikke alltid fysikkens lover, men du kan alltids gå tilbake og plukke opp de du mistet.

Det er også verdt å nevne hvordan Spilled klarer å kommunisere budskapet sitt uten å være belærende. Det er ingen moralprekener, ingen tekstskilt som forteller deg hvordan du skal leve livet ditt eller hvilke valg som er riktige. I stedet får du bare gjøre det. Rydd opp. Se konsekvensene. La verden sakte bli litt bedre, piksel for piksel. Det er en tilnærming som føles uvanlig moden i en tid der mange spill liker å rope budskapet sitt rett opp i ansiktet på spilleren.

Musikken er lavmælt og diskret, nesten som bakgrunnsstøy, men den bidrar til følelsen av å befinne seg i et slags digitalt pusterom. Et rom der tiden ikke fungerer helt som vanlig, der fremskritt ikke måles i nivåer eller prestasjoner, men i små visuelle endringer. En renere vannoverflate her, en fugl som vender tilbake der. Dette er ikke store seire, men de er nok til å føles meningsfulle.

Når du rydder opp i et område, blir vannet klarere, dyrelivet vender tilbake og nye områder åpnes opp. Med jevne mellomrom introduseres nye spillelementer, som muligheten til å spraye vann, oppgradere båten og løfte ting fra havbunnen. Det er over på en time, men det er en time for sjelen. En pause i en hektisk spillverden.