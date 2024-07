Spillene i det nye DC-universet er fortsatt planlagt å ha de samme skuespillerne som i filmene

HQ

Da James Gunn tok over som sjef for DC med oppdraget om å reboote universet for å gjøre det mer sammenhengende og populært, delte han store planer.

Blant annet skal vi kastes rett inn i et univers der det allerede finnes superhelter for å unngå å måtte lage såkalte opprinnelseshistorier, og han ville også at vi skulle kunne kjenne igjen heltene enten det var snakk om spill eller film. Dette skulle for eksempel gjenspeiles i at filmheltene også skulle gjenta rollene sine i videospill.

Men vi har ikke sett noen DC-spill i det nye universet ennå, og siden det er noen år siden sist, spurte en bruker Gunn om dette på Threads, og lurte også på om det inkluderte My Adventures with Superman. Gunn svarte, som så ofte før, på spørsmålet og forklarte at planene ligger fast, men bare for prosjekter i DCU (ikke inkludert den nevnte Superman -serien).

Hvis et Superman -spill blir utgitt i tide, kan vi forvente at David Corenswet spiller Jor-Els sønn der også, akkurat som i filmen som har premiere i juni 2025.