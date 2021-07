Spillene vi gleder oss til i juli

Som følge av E3-messen og sommeren generelt får vi relativt sjelden ekstremt store spill i årets sjuende måned, men at spill med skyhøye budsjett må vente til høsten betyr ikke at sommeren er uten godbiter. Juli 2021 virker å bli et godt eksempel på dette.

De neste fire ukene kan vi nemlig se frem til The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, The Ascent, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, F1 2021, The Great Ace Attorney Chronicles, Microsoft Flight Simulator på Xbox Series, NEO: The World Ends With You, Chernobylite og mer, så det virker som om vi har mye kult i vente. Flere av disse er selvsagt inkludert i GRTV sin video under, så hvilke spill gleder du deg til denne måneden?