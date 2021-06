Spillene vi gleder oss til i juni

Du ser på Annonser

I dag har vi altså kommet til den 1. juni, og mange tenker nok på hvordan sommeren skal tilbringes under pandemien. Samtidig er det mange av oss som også er spente på det som virker å bli en ganske spennende spillsommer. Da snakker jeg selvsagt ikke bare om E3-messen og alle de andre spilleventene som vil være fylt med store nyheter og annonseringer. Denne sommeren er det også en rekke meget lovende spill som skal slippes, og juni er ikke et unntak. Med blant annet Ratchet & Clank: Rift Apart, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Chivalry 2, Final Fantasy VII: Remake Intergrade, Mario Golf: Super Rush og Scarlet Nexus virker de neste fire ukene meget lovende. GRTV-gjengen har derfor i kjent stil laget en video som forteller litt om noen av spillene de gleder seg til i juni.

Hvilke er høyest på din ønskeliste?