Sport

Spilleplan for FA-cupens tredje runde: Alle kamper og tider fra fredag til mandag

Tider for alle FA Cup-kamper denne helgen.

HQ

Premier League stoppet ikke for ferien, og overgikk allerede halvveis, men må stoppe i en hel uke ettersom den tredje runden av FA Cup finner sted denne helgen, med start fredag. Og det er runden der Premier League- og EFL Championship-klubber blir med i konkurransen for første gang.

I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool, da de dominerte i Premier League (et helt annet Liverpool enn det nåværende, 14 poeng bak leder Arsenal, som de møter i kveld kl. 20:00 GMT, 21:00 CET).

Trekningen av FA-cupen, som ble holdt i desember, plasserte for det meste toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire kamper i Premier League og fem kamper i mesterskapet, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.

Dette er alle FA-cupkampene denne helgen :

Kamptider for FA-cupkampene (tredje runde)

Fredag 9. januar


  • Milton Keynes Dons mot Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Port Vale mot Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Preston North End mot Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Wrexham mot Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET

Lørdag 10. januar


  • Cheltenham Town mot Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Everton mot Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Macclesfield mot Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Boreham Wood mot Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Burnley mot Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Doncaster Rovers mot Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Fulham mot Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Ipswich Town mot Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Manchester City mot Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Newcastle United mot AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Salford City mot Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Sheffield Wednesday mot Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Stoke City mot Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Bristol City mot Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Cambridge United - Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Tottenham Hotspur mot Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Grimsby Town mot Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Charlton Athletic mot Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET

Søndag 11. januar


  • Derby County mot Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET

  • Portsmouth mot Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET

  • Hull City mot Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Norwich City mot Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Sheffield United mot Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Swansea City mot West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • West Ham United - Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Manchester United mot Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET

Mandag 12. januar


  • Liverpool mot Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET

Tror du det blir noen "gigant-dreper" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballFA-cup


