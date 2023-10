Spiller én får ikke lenger fordeler i Mortal Kombat 1

HQ

Hvis du har planer om å spille Mortal Kombat 1 senere i dag, vil du bli møtt med en ganske heftig oppdatering som forandrer ting ganske mye. Dette inkluderer å fikse den merkelige feilen som gjorde at spiller én fikk kombinasjonsfordeler mot spiller to.

Men det er også mye annet som har blitt endret, både for individuelle figurer og det generelle gameplayet. Du kan sjekke ut hele listen nedenfor for alt som har blitt justert. Dessverre er oppdateringen ikke tilgjengelig for Switch, men vi håper den kommer så snart som mulig.

- Generelle justeringer i gameplayet

Korrigeringer av bevegelseslisten

Korrigeringer av lokalisering

Løste et problem som kunne føre til at spiller 2 skjøv motstanderen lenger bort under visse kombinasjonssekvenser.

Løste et problem som kunne føre til at bufrede Kombo-angrepsstrenger og bufrede 2-i-1-avbrutte ikke-forbedrede spesialbevegelser ikke ble utført hvis et Kameo Ambush-angrep som kan avbrytes eller forgrenes fra, ble utført med spesifikk timing.

Løste et problem som førte til at noen av Strykers og Sektors angrep ikke kunne brytes.

- Karakterspesifikke justeringer

Ashrah - Fikset et problem som kunne føre til at Crushing Knee (Towards + Back Kick) passerte gjennom motstandere mens de angrep

Goro (Kameo) - Stomp har nå høyere prioritet når det og partnerens angrep treffer på samme ramme.

Havik - Decaying Guard (Back Punch, Front Punch) og Flesh Wound (Back Punch, Back Punch) ikke lenger auto face

Jax (Kameo) - Ground Pound har nå høyere prioritet når det og partnerens angrep treffer på samme frame.

Kung Lao - Kung-Kussion vil nå automatisk møte når det gjøres på landingsrammen etter å ha hoppet over en motstander

Shujinko (Kameo) - Mimic Ice Klone og Ice Ball vil ikke lenger gjentas av en motstander som er truffet av Time Stop.