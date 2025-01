Spillere anklager Elon Musk for juks i Diablo IV og Path of Exile 2

HQ

Elon Musk, kjent for å lede blant annet Tesla, SpaceX og X, har nylig skapt bølger i spillverdenen og hevdet seg blant de beste spillerne i populære spill som Diablo IV og Path of Exile 2. Som rapportert av Fortune, stiller imidlertid noen spillere spørsmålstegn ved prestasjonene hans, og mistenker at han kan bruke smutthull eller ansette dyktige spillere for å øke nivået på karakterene sine. For eksempel, under en nylig Path of Exile 2-strøm, så Musk ut til å gå glipp av viktige gjenstander i spillet og forsøkte handlinger utenfor karakterens evner, noe som fikk noen til å hevde at han økte kontoen sin. Selv om Musks raske oppstigning i spillrangeringer har imponert mange, hevder kritikere at slike prestasjoner kanskje ikke helt er hans egne. Til tross for de voksende mistankene fortsetter Musk å feire sine spillseire på nettet.

Tror du Musks spillprestasjoner er autentiske, eller bruker han snarveier for å klatre i rangeringene?