Spillere av Armored Core VI har funnet sine egne Rivers of Blood.

Selv om FromSoftware-spillene ofte roses for sin vanskelighetsgrad, finnes det ofte visse bygg som spillerne kan bruke for å gjøre spillet mye enklere for seg selv. I lang tid var Rivers of Blood-katanaen i Elden Ring fullstendig ødelagt i PvP og PvE.

Nå har spillerne funnet et tilsvarende overmektig våpen i Armored Core VI: Fires of Rubicon. Zimmerman-haglene er ekstremt effektive i mech-actionspillet når de brukes sammen. God skade, sterk forskyvning, stor rekkevidde og mye mer gjør Zimmermans til et must hvis du sliter med å takle en bestemt sjef eller et bestemt oppdrag.

Du får også Zimmermans ganske tidlig i spillet, så hvis du vil ha det litt lettere, kan du jo prøve dem. De er ikke de eneste våpnene som dominerer metaen akkurat nå, for miniguns, nåleraketter og Songbird-rakettkastere er også ganske sterke. Armored Core handler om å ta med seg det bygget som passer deg i kamp, så det er bra at det ikke bare er ett alternativ som føles sterkt.