Spillere bruker mer penger på nyinnspillinger enn remastere, viser data

Nyinnspillinger versus remastere, hva foretrekker du? En gang i tiden var det ganske vanskelig å se forskjell på de to, men nå ser vi mer og mer at det som kalles en nyinnspilling faktisk prøver å omarbeide et originalspill for å møte moderne standarder gjennom fullstendig ombygd spill, grafikk og andre elementer. Resident Evil 4 Remake er et godt eksempel på dette. Remastere, derimot, får ofte et spill til å se like bra ut som du husker det, ofte først og fremst i visuelle justeringer og noen nye spilltilbud som ikke omdefinerer den gamle formelen, men kanskje gjør den litt jevnere.

Ifølge en ny undersøkelse fra Ampere Analysis (via VGC) er det ganske tydelig hvilken av de to variantene flest spillere er tiltrukket av. Nyinnspillinger og remastere av videospill utgitt i 2024 og 2025 trakk 72,4 millioner spillere på Xbox, PlayStation og Steam, men når det gjelder utgifter, er det vanligvis mye høyere på en gjennomsnittlig nyinnspilling.

Av de 42 titlene som Ampere undersøkte, var utgiftene på en gjennomsnittlig nyinnspilling 2,2 ganger høyere enn for en gjennomsnittlig remaster. Det finnes noen unntak, som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, men ellers ser det ut til at nyinnspillinger stort sett bare virker som den bedre avtalen for spillerne.

Hvorvidt det samme gjelder for utviklere og utgivere, er litt av et mysterium. Ampere bemerker at remakes er mer kostbare, krever mer markedsføring og tid, mens remastere har en raskere gjennomføringstid og lavere kostnader, men gir mindre engasjement. "Utgivere som skal velge mellom en full nyinnspilling og en remaster, må balansere franchiseplanlegging, investeringsrisiko, innholdets alder, plattformstøtte og mer når de skal velge hvilken vei de skal gå", sier Katie Holt, senioranalytiker hos Ampere.