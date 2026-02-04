Spillere brukte mer enn 750 000 år på Epic Games Store i 2025

HQ

Epic Games har lagt ut sin gjennomgang av 2025-året, hvor vi har fått litt ny finansiell informasjon blandet med imponerende tall som viser at selv om det fortsatt er en klar konge av PC-plattformer, at Epic kanskje ikke er så langt bak som du kanskje tror.

Epic Games Store nådde et rekordhøyt månedlig brukerantall på 78 millioner på PC i fjor, med spillere som brukte 6,65 milliarder totale spilletimer. Dette var faktisk en liten nedgang fra fjorårets tall, tredjeparts spilletid økte med 4%. Flere mennesker brukte også mer penger på Epic Games Store, med PC-spillere som brukte 1.16 milliarder dollar, en økning på 6% fra året før.

662 millioner gratis titler ble hevdet av brukere i løpet av fjoråret, noe som ga masse samtidig spillerantallsøkning i uken som spill ble gratis i Epic Games Store, også over på Steam.

Mer enn 6000 spill er nå tilgjengelige i Epic Games Store-katalogen, og det ser ut til at dette økosystemet bare kommer til å fortsette å vokse. Etter hvert som Epic Games Store fortsetter å forbedre seg, legger flere brukere merke til det. Det blir også vanskeligere og vanskeligere å motstå tiltrekningen av konsistente gratisspill, selv om de fleste av dem bare lar oss sitte i etterslepet for alltid.