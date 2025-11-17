Spillere foretrekker generelt sett enspillertitler

HQ

For litt over et år siden rapporterte vi om en undersøkelse utført av Midia Research som viste at spillere generelt foretrekker enspillertitler fremfor flerspillertitler. Dette er kanskje en noe overraskende konklusjon, med tanke på hvor hardt alle selskaper for tiden satser på live-tjenester og flerspillertitler, til tross for at en sjokkerende stor andel av spillene legges ned kort tid etter lansering, eller til og med før de er ferdigstilt...

Nå har Ampere Analysis (takk VGC) gjennomført en lignende studie, og deres konklusjon er faktisk den samme som Midia Research. Når spillerne får valget, er det singleplayer som appellerer til dem. I store europeiske markeder som Storbritannia og Tyskland foretrekker henholdsvis 58 % og 60 % singleplayer, og i Japan er tallet 63 %, mens det i USA er så høyt som 65 %. Det finnes imidlertid unntak, som Kina og Sverige, der bare 47 % og 49 % av spillerne foretrekker enspillermodus.

Når det gjelder alder, er det vanligere at eldre spillere foretrekker enspiller, men faktum er at den eneste aldersgruppen som foretrekker flerspiller, er de mellom 16 og 24 år, der det fortsatt er tilnærmet likt med 49 % som foretrekker enspiller.

Dessverre er det ingenting som tyder på at utgivernes satsing på live-tjenester vil avta, og de spillene som flertallet er interessert i, vil fortsatt være i mindretall når ressursene til nye spill skal fordeles. En påminnelse om at utgiverne tross alt jobber for egen vinning og ikke for spillernes.