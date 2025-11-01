Spillere forventer mer av Early Access i dag, sier skaperne av Windblown og Dead Cells

HQ

Samtidig som bruken av Early Access har økt kraftig de siste ti årene, har også kvaliteten som spillerne forventer av slike utgivelser økt. Selskaper kan ikke lenger slippe unna med buggy-rot, og utviklerne hos Motion Twin har lagt merke til at forventningene har økt.

"Forventningene er høyere nå enn de var for fem, seks år siden, når det gjelder den totale mengden innhold og polering i alle tilfeller", sa Windblown -designer Yannick Berthier i et intervju med GamesRadar. "Windblown var allerede et spill som var ganske langt fremme i utviklingen da vi lanserte tidlig tilgang. Så det er viktig, at du starter med et grunnlag som er klart for utgivelse."

"De vil virkelig ha et ekte spill", legger designer Thomas Vasseur til. "Selv om det ikke er ferdig, må innholdet se ut som om det er ferdig, selv om det ikke er det. Det lille innholdet du har i begynnelsen, skal være perfekt for dem. Hvis ikke er dette en betalt demo, og ingen er fornøyd med dette. Så jeg antar at forventningene er veldig, veldig høye akkurat nå, med mange tidligere spill, som Hades, med mye kvalitet i begynnelsen av tidlig tilgang, så du må lage noe som skiller seg ut."

De fleste spillere som kjøper spill med tidlig tilgang, forstår at de ikke får et fullverdig produkt, men Berthier påpeker likevel at folk fortsatt bruker penger. "Du vil ha spillere som vil klage på at spillet mangler noe innhold eller ikke er helt ferdig. Det er litt mer, tror jeg, nå, men det er rettferdig fordi de på en måte kjøper spillet, " sa han.

Hva synes du om Early Access?