Spillere nøyer seg heller med mindre RAM enn å kjøpe en SSD under 1 TB

Prisene på PC-komponenter, som RAM, har gått opp, men ikke alle komponenter har samme innflytelse når det gjelder å bygge en PC. Ifølge WCCFTech, og rapportert av Digital Foundry, er spillere villige til å ta til takke med RAM med lavere kapasitet når det gjelder å velge mellom RAM med lav kapasitet og en lagringsenhet.

RAM har en klar innvirkning på arbeidsmengden i og utenfor spill, ja, men lagringsstasjoner bidrar med mye mer enn bare raskere lastetider. Derfor er raskere SSD-er alltid en prioritet for gamere, som heller velger en rask NVMe SSD enn en tradisjonell harddisk.

Lexars EU General Manager, Grace Su, uttalte at RAM-settene med lavere kapasitet så en anstendig etterspørsel som forventet, men lagringsstasjoner med lavere kapasitet nådde en "brøkdel" av etterspørselen som de forventet. Samtidig er brukerne motvillige til å kjøpe 256 GB eller 512 GB SSD-er, og de fleste unngår lagringsstasjoner under 1 TB.

Lexar mener at det er en gyldig grunn til dette. For spillere er det fortsatt enklere å legge til en ekstra RAM-modul enn å nøye seg med en SSD med lavere kapasitet ... som gir dem utilstrekkelig plass til å lagre spillene og andre data.