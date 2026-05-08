Spillere oppdager endelig Diablo 4s hemmelige ku-nivå

Det tok en stund, men en gjeng dedikerte spillere har endelig klart å finne det hemmelige kuenivået i Diablo 4. Dette krevde at de løste et nesten absurd puslespill, der en rekke merkelige gjenstander måtte samles og kombineres i Horadric Cube.

Akkurat som i de tidligere spillene venter det en herlig kumordfest på alle som besøker kuenivået. Og hvis du klarer å beseire The Cow King, blir du belønnet med en fantastisk latterlig mytisk unik gjenstand: Ku-kongens krone. Den gir karakteren din ulike bonuser avhengig av ukedag. Kort sagt, et skikkelig søppelspill som stort sett bare er jævlig morsomt.

Sjekk ut klippet nedenfor for å se hvordan du selv kan avdekke denne ku-tastisk velbevarte hemmeligheten. Det er en mu-st se.