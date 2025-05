Spillere strømmer nok en gang til for å spille Star Wars: Battlefront II

HQ

Da Fallout-serien slo gjennom på denne tiden i fjor, så vi en enorm økning i antall spillere for titler som Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 76. Kanskje er det det samme fenomenet vi ser akkurat nå i Star Wars: Battlefront II, der antall samtidige spillere (via SteamDB) har firedoblet seg på bare en måned.

En rimelig gjetning er at den enorme suksessen til TV-serien Andor har gjort folk ivrige etter å spille i George Lucas' elskede univers, og siden det ikke akkurat er et overskudd av nye flerspillerutgivelser, har 2017s Star Wars: Battlefront II fått et kraftig løft.

Selv på konsoll ser Battlefront II ut til å være veldig populært, og etter å ha vært helt fraværende fra listen over de 50 mest spilte spillene for Xbox, ligger det nå på 22. plass (rett bak Overwatch 2).

Vi vet selvfølgelig ikke hvor lenge dette momentumet vil vare, men hvis du har ønsket å komme tilbake i spillet, er det nå på tide å gjøre det, da det er lettere enn det har vært på mange år å finne folk å spille med.