Spillere strømmer til for å spille Hollow Knight i forkant av utgivelsen av Silksong

For litt over en uke siden ble det endelig kunngjort en utgivelsesdato for Hollow Knight: Silksong, og heldigvis viser det seg at det ikke er lenge til det lanseres. Den 4. september vil det være tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox (der det også er inkludert med Game Pass).

Og dette har tilsynelatende skapt en mindre Hollow Knight vanvidd. TrueAchievements rapporterer at deres egne data (basert på ulåste Achievements) viser at antallet Xbox-spillere har økt med 222 % på bare én uke.

Når vi sjekker SteamDB for antall Steam -spillere, ser vi et lignende resultat. Den dagen kunngjøringen ble gjort, var det maksimalt 16 640 samtidige spillere på Steam, og nå, en uke senere, er det 52 208. Kort sagt ser det ut til at mange spillere enten spiller på nytt eller stifter bekjentskap med Hollow Knight for første gang i forkant av lanseringen av Hollow Knight: Silksong.

Vi kommer tilbake med en anmeldelse når det er tid for lansering.