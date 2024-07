Spillere vil å saksøke FromSoftware over hvor vanskelig Elden Ring er

HQ

Det ser ut til at ikke alle liker Elden Ring utfordring, og en spiller prøver nå å ta utviklerne for retten. Spilleren hevder at vanskelighetsgraden rett og slett er uakseptabel, og legger også til at halve spillet (antagelig et hint av utvidelsen) er låst bak en av de tøffeste bossene i Elden Ring.

Som lagt merke til av brukeren @airbagged på X, skriver spilleren: Mitt 'Elden Ring'-søksmål (som) hevder at vi bare har spilt HALVE av FROM SOFTWAREs spill og at et helt nytt spill er skjult inni, og at det er for vanskelig å få tilgang til selv for de mest dedikerte fansen.

Den 25. november vil FromSoftware bli forsøkt stevnet for retten, men det gjenstår selvsagt å se om rettssystemet vil godta saken eller avvise den umiddelbart. Men det er jo alltid en mulighet for at det hele bare er en spøk, vi får bare vente og se.

Hva synes du om spillets vanskelighetsgrad, og det faktum at Shadow of the Erdtree er innelåst bak en av spillets tøffeste bosser?